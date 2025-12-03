NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren LKQ-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

LKQ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die LKQ-Aktie bei 55,06 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,162 LKQ-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 02.12.2025 529,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,18 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 47,00 Prozent.

LKQ war somit zuletzt am Markt 7,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at