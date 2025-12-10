LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|Lohnende LKQ-Anlage?
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem LKQ-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,57 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 273,448 LKQ-Aktien. Die gehaltenen LKQ-Aktien wären am 09.12.2025 7 703,04 USD wert, da der Schlussstand 28,17 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,97 Prozent verringert.
Der Marktwert von LKQ betrug jüngst 7,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LKQ Corp.mehr Nachrichten
|
10.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
03.12.25