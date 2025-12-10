LKQ Aktie

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

Lohnende LKQ-Anlage? 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in LKQ eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem LKQ-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,57 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 273,448 LKQ-Aktien. Die gehaltenen LKQ-Aktien wären am 09.12.2025 7 703,04 USD wert, da der Schlussstand 28,17 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,97 Prozent verringert.

Der Marktwert von LKQ betrug jüngst 7,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

