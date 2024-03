NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MarketAxess gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden MarketAxess-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 235,62 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in MarketAxess-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,441 MarketAxess-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2024 gerechnet (219,47 USD), wäre das Investment nun 9 314,57 USD wert. Damit wäre die Investition 6,85 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für MarketAxess eine Börsenbewertung in Höhe von 8,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at