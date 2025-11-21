NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Marten Transport-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Marten Transport Aktie
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Marten Transport-Papier statt. Zum Handelsende stand das Marten Transport-Papier an diesem Tag bei 16,65 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hat, hat nun 6,006 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2025 gerechnet (9,42 USD), wäre die Investition nun 56,58 USD wert. Das entspricht einem Minus von 43,42 Prozent.
Jüngst verzeichnete Marten Transport eine Marktkapitalisierung von 765,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
