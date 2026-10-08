NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Methode Electronics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Methode Electronics-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 35,31 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Methode Electronics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 283,206 Methode Electronics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 4 279,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,11 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 57,21 Prozent.

Methode Electronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 537,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at