NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,850 Monolithic Power Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 12 954,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 872,35 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 195,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 41,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at