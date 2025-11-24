Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Monolithic Power Systems-Anlage
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,850 Monolithic Power Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 12 954,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 872,35 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 195,44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 41,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
