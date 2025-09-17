NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Myriad Genetics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 797,448 Myriad Genetics-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2025 auf 7,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 980,86 USD wert. Mit einer Performance von -40,19 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Myriad Genetics betrug jüngst 679,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at