Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|NASDAQ Composite-Performance
|
02.09.2025
Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,82 Prozent auf 21 279,63 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,72 Prozent schwächer bei 21 086,58 Punkten in den Handel, nach 21 455,55 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 293,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 033,05 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 650,13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.06.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 242,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 17 713,62 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,37 Prozent aufwärts. Bei 21 803,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Ionis Pharmaceuticals (+ 34,84 Prozent auf 57,49 USD), United Therapeutics (+ 32,83 Prozent auf 404,81 USD), AXT (+ 13,10 Prozent auf 3,28 USD), Myriad Genetics (+ 8,32 Prozent auf 6,90 USD) und Dorel Industries (+ 6,61 Prozent auf 0,93 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Ballard Power (-7,92 Prozent auf 1,86 USD), Amtech Systems (-6,40 Prozent auf 5,93 USD), Geospace Technologies (-6,10 Prozent auf 18,61 USD), Commercial Vehicle Group (-5,68 Prozent auf 1,66 USD) und PDF Solutions (-5,33 Prozent auf 19,36 USD) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 55 512 685 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,631 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel
Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Agilysys Inc.
|92,50
|0,00%
|Alliance Resource Partners LP
|22,97
|-0,17%
|Amtech Systems Inc.
|5,05
|-6,48%
|AXT Inc.
|2,43
|-0,74%
|Ballard Power Inc.
|1,60
|-6,21%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|1,42
|-4,05%
|Dorel Industries Inc.
|0,77
|4,79%
|Geospace Technologies Corp
|18,61
|-6,10%
|Ionis Pharmaceuticals Inc
|36,19
|0,06%
|Myriad Genetics Inc.
|6,00
|12,15%
|NVIDIA Corp.
|146,40
|-1,59%
|PDF Solutions Inc.
|16,42
|-4,92%
|United Therapeutics Corp.
|258,70
|-0,39%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|21,20
|-1,85%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 279,63
|-0,82%
Börse aktuell - Live Ticker
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende schwächer -- Wall Street sinkt schlussendlich -- DAX letztlich tiefrot -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag gen Süden. Der deutsche Leitindex erlitt am zweiten Handelstag der Woche herbe Verluste. Die US-Börsen gaben am Dienstag nach. An den Märkten in Asien ging es vorwiegend nach unten.