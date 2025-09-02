Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
NASDAQ Composite-Performance 02.09.2025 22:34:52

Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag mit Verlusten ab.

Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,82 Prozent auf 21 279,63 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,72 Prozent schwächer bei 21 086,58 Punkten in den Handel, nach 21 455,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 293,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 033,05 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 650,13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.06.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 242,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 17 713,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,37 Prozent aufwärts. Bei 21 803,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Ionis Pharmaceuticals (+ 34,84 Prozent auf 57,49 USD), United Therapeutics (+ 32,83 Prozent auf 404,81 USD), AXT (+ 13,10 Prozent auf 3,28 USD), Myriad Genetics (+ 8,32 Prozent auf 6,90 USD) und Dorel Industries (+ 6,61 Prozent auf 0,93 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Ballard Power (-7,92 Prozent auf 1,86 USD), Amtech Systems (-6,40 Prozent auf 5,93 USD), Geospace Technologies (-6,10 Prozent auf 18,61 USD), Commercial Vehicle Group (-5,68 Prozent auf 1,66 USD) und PDF Solutions (-5,33 Prozent auf 19,36 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 55 512 685 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,631 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

28.08.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
28.08.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
28.08.25 NVIDIA Buy UBS AG
28.08.25 NVIDIA Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Agilysys Inc. 92,50 0,00% Agilysys Inc.
Alliance Resource Partners LP 22,97 -0,17% Alliance Resource Partners LP
Amtech Systems Inc. 5,05 -6,48% Amtech Systems Inc.
AXT Inc. 2,43 -0,74% AXT Inc.
Ballard Power Inc. 1,60 -6,21% Ballard Power Inc.
Commercial Vehicle Group Inc. 1,42 -4,05% Commercial Vehicle Group Inc.
Dorel Industries Inc. 0,77 4,79% Dorel Industries Inc.
Geospace Technologies Corp 18,61 -6,10% Geospace Technologies Corp
Ionis Pharmaceuticals Inc 36,19 0,06% Ionis Pharmaceuticals Inc
Myriad Genetics Inc. 6,00 12,15% Myriad Genetics Inc.
NVIDIA Corp. 146,40 -1,59% NVIDIA Corp.
PDF Solutions Inc. 16,42 -4,92% PDF Solutions Inc.
United Therapeutics Corp. 258,70 -0,39% United Therapeutics Corp.
Upbound Group Inc Registered Shs 21,20 -1,85% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 279,63 -0,82%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
31.08.25 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende schwächer -- Wall Street sinkt schlussendlich -- DAX letztlich tiefrot -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag gen Süden. Der deutsche Leitindex erlitt am zweiten Handelstag der Woche herbe Verluste. Die US-Börsen gaben am Dienstag nach. An den Märkten in Asien ging es vorwiegend nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen