NASDAQ Composite Index-Papier NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NetGear von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NetGear-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.11.2015 wurde das NetGear-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die NetGear-Aktie bei 27,07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,694 NetGear-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,97 Prozent verringert.

NetGear markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 717,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at