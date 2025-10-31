NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Neurocrine Biosciences-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Neurocrine Biosciences-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Neurocrine Biosciences-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,09 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 203,707 Anteilen. Die gehaltenen Neurocrine Biosciences-Anteile wären am 30.10.2025 28 119,78 USD wert, da der Schlussstand 138,04 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 181,20 Prozent gesteigert.

Neurocrine Biosciences wurde am Markt mit 13,72 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at