American Woodmark Aktie

WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

NASDAQ-Handel im Blick 05.11.2025 18:02:41

Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus

Der NASDAQ Composite gewinnt am Mittwoch an Wert.

Um 18:00 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,93 Prozent auf 23 565,08 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,040 Prozent fester bei 23 358,07 Punkten, nach 23 348,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 23 577,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 286,87 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,62 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 780,51 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2025, den Stand von 20 916,55 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Stand von 18 439,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 22,22 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Teva Pharmaceutical Industries (+ 21,43 Prozent auf 24,85 USD), Monro Muffler Brake (+ 16,57 Prozent auf 17,80 USD), Steven Madden (+ 9,23 Prozent auf 35,87 USD), AXT (+ 8,78 Prozent auf 9,29 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 8,74 Prozent auf 155,70 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen American Woodmark (-11,99 Prozent auf 56,16 USD), Geron (-9,13 Prozent auf 1,05 USD), Harvard Bioscience (-7,45 Prozent auf 0,57 USD), Dorel Industries (-5,05 Prozent auf 1,02 USD) und Nissan Motor (-5,00 Prozent auf 2,28 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13 862 660 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,374 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 499,80 0,65%

