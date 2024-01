NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 08.01.2021 wurde die Nexstar Media Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 113,31 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nexstar Media Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,825 Nexstar Media Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 160,12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 413,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,31 Prozent gesteigert.

Alle Nexstar Media Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

