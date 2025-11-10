NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nexstar Media Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 162,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,615 Nexstar Media Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,19 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 07.11.2025 auf 190,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,19 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Nexstar Media Group zuletzt 5,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at