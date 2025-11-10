Nexstar Media Group Aktie

Nexstar Media Group-Anlage unter der Lupe 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nexstar Media Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 162,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,615 Nexstar Media Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,19 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 07.11.2025 auf 190,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,19 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Nexstar Media Group zuletzt 5,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Nexstar Media Group Inc. 161,85 0,59% Nexstar Media Group Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

