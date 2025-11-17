NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nexstar Media Group-Aktie gebracht.

Das Nexstar Media Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nexstar Media Group-Aktie betrug an diesem Tag 104,39 USD. Bei einem Nexstar Media Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,579 Nexstar Media Group-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 745,19 USD, da sich der Wert einer Nexstar Media Group-Aktie am 14.11.2025 auf 182,18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 74,52 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Nexstar Media Group belief sich jüngst auf 5,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at