NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Nexstar Media Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Nexstar Media Group-Papier an diesem Tag bei 150,63 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Nexstar Media Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,639 Nexstar Media Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 166,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 108,48 USD wert. Das entspricht einem Plus von 10,85 Prozent.

Der Nexstar Media Group-Wert an der Börse wurde auf 5,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at