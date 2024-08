NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nexstar Media Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nexstar Media Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 164,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 60,698 Nexstar Media Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 607,89 USD, da sich der Wert einer Nexstar Media Group-Aktie am 09.08.2024 auf 158,29 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,92 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Nexstar Media Group eine Marktkapitalisierung von 5,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at