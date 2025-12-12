O Reilly Automotive Aktie

O Reilly Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

O Reilly Automotive-Anlage unter der Lupe 12.12.2025 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 55,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,798 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.12.2025 auf 93,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168,92 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 168,92 USD entspricht einer Performance von +68,92 Prozent.

Alle O Reilly Automotive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

