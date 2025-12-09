Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 25 671,83 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,134 Prozent tiefer bei 25 593,67 Punkten, nach 25 627,95 Punkten am Vortag.

Bei 25 532,34 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 680,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 059,81 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Stand von 23 839,80 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, einen Stand von 21 440,82 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,39 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,69 Prozent auf 197,81 USD), AppLovin (+ 3,62 Prozent auf 714,74 USD), Enphase Energy (+ 2,59 Prozent auf 32,05 USD), Align Technology (+ 2,57 Prozent auf 161,74 USD) und CrowdStrike (+ 2,48 Prozent auf 527,98 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen O Reilly Automotive (-3,52 Prozent auf 94,66 USD), Marvell Technology (-3,24 Prozent auf 89,02 USD), MercadoLibre (-1,69 Prozent auf 2 053,12 USD), T-Mobile US (-1,64 Prozent auf 201,08 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-1,59 Prozent auf 656,19 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 486 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,807 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at