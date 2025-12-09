Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite wagt sich am Dienstagmittagnicht aus der Reserve.

Am Dienstag klettert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,18 Prozent auf 23 587,76 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,175 Prozent tiefer bei 23 504,61 Punkten, nach 23 545,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 23 595,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 449,73 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 004,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der NASDAQ Composite 21 879,49 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 19 736,69 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 22,34 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 19,22 Prozent auf 4,44 USD), AXT (+ 16,13 Prozent auf 14,76 USD), Nissan Motor (+ 11,56 Prozent auf 2,62 USD), Compugen (+ 9,68 Prozent auf 1,70 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,69 Prozent auf 197,81 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil 3D Systems (-16,20 Prozent auf 1,79 USD), inTest (-6,15 Prozent auf 7,48 USD), Baiducom (-4,60 Prozent auf 124,08 USD), Harvard Bioscience (-4,36 Prozent auf 0,72 USD) und O Reilly Automotive (-3,52 Prozent auf 94,66 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 486 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,807 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

