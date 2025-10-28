NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Olympic Steel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Olympic Steel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Olympic Steel-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,718 Olympic Steel-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 253,53 USD, da sich der Wert einer Olympic Steel-Aktie am 27.10.2025 auf 29,08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 153,53 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Olympic Steel betrug jüngst 325,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at