Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Open Text von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TSX Handel mit Open Text-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,75 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Open Text-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,053 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 46,67 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,50 CAD wert. Aus 100 CAD wurden somit 142,50 CAD, was einer positiven Performance von 42,50 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Open Text belief sich zuletzt auf 11,83 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
