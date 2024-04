NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Open Text-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Open Text-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Open Text-Papier bei 61,87 CAD. Bei einem Open Text-Investment von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 161,629 Open Text-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 997,41 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Papiers am 10.04.2024 auf 49,48 CAD belief. Das entspricht einer Einbuße um 20,03 Prozent.

Alle Open Text-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,78 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at