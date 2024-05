NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Paccar eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.05.2021 wurden Paccar-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Paccar-Papiers betrug an diesem Tag 61,35 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,299 Paccar-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.05.2024 auf 105,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 718,24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 71,82 Prozent vermehrt.

Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at