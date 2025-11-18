NASDAQ 100

24 638,63
-161,29
-0,65 %
<
Kursentwicklung im Fokus 18.11.2025 20:04:24

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert im Minus

Der NASDAQ 100 verliert am Dienstagnachmittag an Boden.

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,61 Prozent auf 24 647,89 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,597 Prozent auf 24 651,78 Punkte an der Kurstafel, nach 24 799,92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 299,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 24 735,12 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 24 817,95 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23 713,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20 539,19 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,51 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,43 Prozent auf 211,89 USD), Paccar (+ 4,25 Prozent auf 98,15 USD), Netflix (+ 4,00) Prozent auf 114,70 USD), Biogen (+ 3,59 Prozent auf 170,60 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3,47 Prozent auf 23,53 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil PDD (-6,02 Prozent auf 121,28 USD), Marvell Technology (-4,00 Prozent auf 80,11 USD), Amazon (-3,84 Prozent auf 223,93 USD), Micron Technology (-3,56 Prozent auf 233,34 USD) und Microsoft (-3,03 Prozent auf 492,12 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 38 435 698 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,982 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Netflix-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,47 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 635,66 -0,66%

