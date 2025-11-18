Paccar Aktie

Lohnende Paccar-Anlage? 18.11.2025 16:04:26

NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paccar von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Paccar-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Paccar-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 34,33 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Paccar-Aktie investiert hat, hat nun 2,913 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 274,22 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 274,22 USD entspricht einer Performance von +174,22 Prozent.

Paccar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

