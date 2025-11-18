NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,98 Prozent leichter bei 24 557,13 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,597 Prozent leichter bei 24 651,78 Punkten, nach 24 799,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24 735,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 299,29 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 24 817,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23 713,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 539,19 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,07 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,59 Prozent auf 210,25 USD), Paccar (+ 2,54 Prozent auf 96,54 USD), DexCom (+ 2,53 Prozent auf 59,97 USD), Biogen (+ 2,31 Prozent auf 168,49 USD) und Netflix (+ 2,19 Prozent auf 112,71 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil PDD (-6,48 Prozent auf 120,68 USD), Micron Technology (-4,29 Prozent auf 231,58 USD), Marvell Technology (-4,07 Prozent auf 80,05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,46 Prozent auf 232,19 USD) und Amazon (-3,04 Prozent auf 225,78 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 160 007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Netflix-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,47 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

