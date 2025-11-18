Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Um 15:58 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,30 Prozent auf 24 476,55 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,597 Prozent auf 24 651,78 Punkte an der Kurstafel, nach 24 799,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 735,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 455,68 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 24 817,95 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 23 713,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 20 539,19 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,69 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 182,10 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,35 Prozent auf 200,01 USD), Paccar (+ 2,24 Prozent auf 96,26 USD), Intuit (+ 1,53 Prozent auf 655,87 USD), Baker Hughes (+ 1,15 Prozent auf 48,43 USD) und Comcast (+ 1,12 Prozent auf 27,53 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil PDD (-4,80 Prozent auf 122,85 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,43 Prozent auf 232,26 USD), Micron Technology (-2,57 Prozent auf 235,73 USD), Arm (-2,51 Prozent auf 136,74 USD) und NVIDIA (-2,50 Prozent auf 181,93 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 635 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,982 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Netflix-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,47 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at