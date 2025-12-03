NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Photronics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Photronics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12,26 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Photronics-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 815,661 Photronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Photronics-Papiers auf 23,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 159,87 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,60 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Photronics zuletzt 1,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at