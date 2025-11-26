Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Photronics-Investment im Blick
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 3 Jahren eingebracht
Am 26.11.2022 wurden Photronics-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Photronics-Aktie bei 18,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Photronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53,505 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 218,30 USD, da sich der Wert einer Photronics-Aktie am 25.11.2025 auf 22,77 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 21,83 Prozent.
Photronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
