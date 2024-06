NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pool von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Pool-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 187,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,533 Pool-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 182,04 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 14.06.2024 auf 341,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 82,04 Prozent vermehrt.

Am Markt war Pool jüngst 13,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at