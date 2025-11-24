NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pool von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Pool-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Pool-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Pool-Papier an diesem Tag bei 332,39 USD. Bei einem Pool-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,085 Pool-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 219,83 USD, da sich der Wert einer Pool-Aktie am 21.11.2025 auf 239,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,80 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Pool belief sich zuletzt auf 8,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at