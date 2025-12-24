NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in QUALCOMM gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der QUALCOMM-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 110,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,902 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,66 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Papiers am 23.12.2025 auf 174,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,66 Prozent gesteigert.

QUALCOMM war somit zuletzt am Markt 186,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at