NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Razvitie industry von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Razvitie industry-Anteile via Börse BUL gehandelt. Zum Handelsende stand das Razvitie industry-Papier an diesem Tag bei 2,66 BGN. Bei einem Razvitie industry-Investment von 1 000 BGN zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 375,940 Razvitie industry-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 225,56 BGN, da sich der Wert eines Razvitie industry-Anteils am 20.11.2025 auf 3,26 BGN belief. Mit einer Performance von +22,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Razvitie industry war somit zuletzt am Markt 33,32 Mio. BGN wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
