NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse BUL gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 0,77 BGN. Investoren, die vor 10 Jahren 100 BGN in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 129,448 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 3,26 BGN belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 422,00 BGN wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 322,00 Prozent zugenommen.

Am Markt war Razvitie industry jüngst 33,35 Mio. BGN wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at