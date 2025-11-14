NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Resources Connection von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Resources Connection-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Resources Connection-Aktie an diesem Tag 18,59 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 53,792 Resources Connection-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 250,13 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Papiers am 13.11.2025 auf 4,65 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 74,99 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 151,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at