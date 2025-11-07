Resources Connection Aktie

WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

Rentable Resources Connection-Investition? 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in Resources Connection von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Resources Connection-Investment verlieren können.

Am 07.11.2024 wurde die Resources Connection-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Resources Connection-Anteile an diesem Tag bei 8,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,261 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Resources Connection-Papiers auf 4,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,35 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 48,65 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 159,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

