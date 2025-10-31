NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Resources Connection-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Resources Connection-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Resources Connection-Aktie bei 17,95 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Resources Connection-Aktie investiert, befänden sich nun 557,103 Resources Connection-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 4,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 395,54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 76,04 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Resources Connection zuletzt 143,17 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at