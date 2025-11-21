NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Verlust hätte eine ScanSource-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden ScanSource-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 200,441 ScanSource-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 560,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,39 Prozent verringert.

Alle ScanSource-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 843,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

