NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Silicon Laboratories-Papier bei 102,98 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silicon Laboratories-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,711 Silicon Laboratories-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 188,77 USD, da sich der Wert einer Silicon Laboratories-Aktie am 15.07.2024 auf 122,42 USD belief. Das entspricht einem Plus von 18,88 Prozent.

Der Börsenwert von Silicon Laboratories belief sich zuletzt auf 3,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at