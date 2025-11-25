Silicon Laboratories Aktie

Silicon Laboratories

WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

Frühe Investition 25.11.2025 16:05:09

NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Silicon Laboratories-Aktien verlieren können.

Die Silicon Laboratories-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 140,92 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 70,962 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2025 auf 121,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 594,95 USD wert. Damit wäre die Investition um 14,05 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Silicon Laboratories betrug jüngst 3,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

