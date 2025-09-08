NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southside Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Southside Bancshares-Papier statt. Diesen Tag beendete das Southside Bancshares-Papier bei 26,88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 372,024 Southside Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 529,02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15,29 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Southside Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 934,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at