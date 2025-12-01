NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southside Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Southside Bancshares-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Southside Bancshares-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Southside Bancshares-Aktie an diesem Tag 30,04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Southside Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 332,889 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Southside Bancshares-Aktien wären am 28.11.2025 9 763,65 USD wert, da der Schlussstand 29,33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,36 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 883,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at