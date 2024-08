NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Steven Madden eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Steven Madden-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Steven Madden-Anteile an diesem Tag 34,51 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Steven Madden-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 289,771 Steven Madden-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.07.2024 12 883,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,83 Prozent.

Steven Madden war somit zuletzt am Markt 3,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at