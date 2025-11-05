Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Langfristige Anlage
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Verlust hätte ein Steven Madden-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Steven Madden-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45,41 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,022 Steven Madden-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 723,19 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 04.11.2025 auf 32,84 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,68 Prozent verringert.
Steven Madden wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,38 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!