NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Teva Pharmaceutical Industries-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,35 USD. Bei einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,760 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.05.2024 auf 16,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 916,17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 91,62 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at