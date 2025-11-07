NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Teva Pharmaceutical Industries-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Teva Pharmaceutical Industries-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,12 USD. Bei einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,965 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 24,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 268,20 USD wert. Mit einer Performance von +168,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at