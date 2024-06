NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Teva Pharmaceutical Industries-Anteile betrug an diesem Tag 8,45 USD. Bei einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 118,343 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 018,93 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 20.06.2024 auf 17,06 USD belief. Damit wäre die Investition 101,89 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at