NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Trend Micro von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde die Trend Micro-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8 035,00 JPY. Hätte ein Anleger 100 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Trend Micro-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,012 Trend Micro-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 7 818,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,30 JPY wert. Damit hätte sich die Investition um 2,70 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Trend Micro eine Börsenbewertung in Höhe von 1,03 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
