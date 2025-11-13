Trend Micro Aktie

Trend Micro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

Performance unter der Lupe 13.11.2025 10:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Trend Micro-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2015 wurde die Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4 770,00 JPY. Hätte ein Anleger 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Trend Micro-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,096 Trend Micro-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 16 257,86 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 7 755,00 JPY belief. Aus 10 000 JPY wurden somit 16 257,86 JPY, was einer positiven Performance von 62,58 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Trend Micro bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

