Trustmark Aktie

Trustmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Trustmark-Investition? 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel hätte eine Trustmark-Anlage von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Trustmark-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Trustmark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,98 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Trustmark-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,654 Trustmark-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 995,90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,41 Prozent vermindert.

Trustmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trustmark Corp.mehr Nachrichten