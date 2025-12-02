NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel hätte eine Trustmark-Anlage von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Trustmark-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Trustmark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,98 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Trustmark-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,654 Trustmark-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 995,90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,41 Prozent vermindert.

Trustmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at